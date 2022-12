திருமணத்திற்கு பிறகு ஹன்சிகா பதிவிட்ட முதல் போஸ்ட்.. குஷ்பு முதல் மந்திரா பேடி வரை வாழ்த்து மழை!

சென்னை: நடிகை ஹன்சிகா கடந்த டிசம்பர் 4ம் தேதி ஜெய்ப்பூர் அரண்மனையில் தனது நீண்ட நாள் நண்பரான சோஹேல் கத்தூரியாவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

திருமணத்துக்கு பிறகு முதன் முறையாக நடிகை ஹன்சிகாவின் திருமண புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் சூப்பர் கேப்ஷன் உடன் ஹன்சிகா பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த போட்டோக்களை பார்த்த பிரபல நடிகைகள் நடிகை ஹன்சிகாவை வாழ்த்தி தள்ளி உள்ளனர்.

ஹன்சிகா திருமணத்தை தொடர்ந்து ஹனிமூனுக்கு போகலையாம்.. ஏன் தெரியுமா?

English summary

Hansika's post wedding romantic post grabs Khushbu, Mandirabedi and more Celebs. They are sends tons and tons of wishes to the bubbly actress who got married on this December 4th.