புதுமாப்பிள்ளை பரிதாபங்கள் சீக்கிரம் வருமோ.. சுதாகருக்கு திருமணம் ஆகிடுச்சு.. நெக்ஸ்ட் கோபி தான்!

சென்னை: கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 'பரிதாபங்கள்' சுதாகருக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஆன நிலையில், தற்போது அவரது திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றுள்ளது.

கோபி மற்றும் பரிதாபங்கள் யூடியூப் சேனல் டீம் எடுத்துக் கொண்ட குரூப் போட்டோவை பரிதாபங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தற்போது பதிவிட்டு டிரெண்டாக்கி வருகின்றனர்.

பரிதாபங்கள் சுதாகருக்கு திருமணம் ஆன செய்தியை அறிந்த ரசிகர்களும், பிரபலங்களும் மணமக்களை வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

English summary

Parithabangal Sudhakar's marriage photo was posted on the official Parithabangal instagram page. Fans and celebrities have sent their best wishes to the incredibly talented comedian.