அந்த படம் ட்ராப் ஆனா என்ன.. அதுல்யாவுடன் இணையும் ஹரிஷ் கல்யாண்.. தீயாய் பரவும் தகவல்!

சென்னை: நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண் தனது அடுத்தப் படத்தில் அதுல்யாவுடன் இணைந்து நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் இளம் ஹீரோக்களில் ஒருவர் நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண். பிக்பாஸ் முதல் சீசன் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார் ஹரிஷ் கல்யாண்.

231 கி.மீ 4 நாட்களாக நடந்தே வந்த ரசிகர்கள்…. ஆரத்தழுவி நெகிழ்ந்த ராம் சரண் !

இதன் மூலம் பெரும் பிரபலமானார். சிந்து சமவெளி, அரிது அரிது, சட்டப்படி குற்றம், சந்தாமாமா ஆகிய படங்களில் நடித்திருந்தார்.

English summary

Harish Kalyan committed in a new movie with Athulya. Shoot begins next month. Official announcement will come soon it seems.