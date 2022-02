வாவ்...செம...கமலின் விக்ரம் பட ரிலீஸ் தேதியும் வந்தாச்சு...உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித், சூர்யா, விஜய்யை தொடர்ந்து கமலின் விக்ரம் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் கிட்டதட்ட முடிவாகி விட்டதாம். விக்ரம் ரிலீஸ் தேதி பற்றிய தகவலால் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

1960 களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி நடிகர், டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், பாடகர், அரசியல் தலைவர், டிவி பிரபலம் என பன்முக திறமைகளை கொண்டிருப்பவர் கமல்ஹாசன். இதுவரை 230 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார். தற்போது டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கிறது.

According to latest soucers, Kamal's Vikram movie to planned to release on April 29th. Now post production of this movie undergoing. Director Lokesh Kanagaraj also confirmed vikram will be on april release.