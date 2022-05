தளபதி 66 படத்தில் யாரெல்லாம் நடிக்கிறாங்க தெரியுமா...முழு விபரம் இதோ

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தில் யாரெல்லாம் நடிக்கிறார்கள் என்ற அப்டேட்டை அடுத்தடுத்து வெளியிட்டு ரசிகர்களை திக்கு முக்காட வைத்துள்ளது தளபதி 66 டீம். இதனால் அடுத்த அப்டேட் என்ன, எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் விஜய் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். முதல் கட்ட ஷுட்டிங்கில் குட்டியாக ஒரு பாடல் மட்டும் சென்னையில் எடுத்து விட்டு தற்போது இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங்கை ஐதராபாத்தில் நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

After Rashmika Mandanna, Sarathukumar, Shaam, Yogibabu, now Prakash Raj, Prabhu, Jeyasudha were also joined in Vijay's Thalapathy 66 movie. Other cast of this movie will announced soon. Expected that next update was Thalapathy 66 title with motion poster.