யார் இந்த அன்புச் செழியன்?...அடிக்கடி ரெய்டில் சிக்கும் இவரின் உண்மை முகம் என்ன?

சென்னை : கோலிவுட்டிலும் சரி, மதுரையிலும் சரி பெயர் சொன்னாலே தெரியும் அளவிற்கு பிரபலமானவர் அன்புச் செழியன். அதிலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் அன்புச் செழியன் பெயரை தெரியாதவர்களே இல்லை என்னும் அளவிற்கு பிரபலமாகி விட்டார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக அடுத்தடுத்து பல பல சிக்கல்களில் சிக்கி வருகிறார் அன்புச் செழியன்.தற்போது மீண்டும் அவரது வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் தொடர்ந்து ரெய்டு நடந்து வருகிறது. அன்புச் செழியன் மட்டுமின்றி கோலிவுட்டின் முன்னணி தயாரிப்பாளர்களின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களிலும் ரெய்டு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இப்படி அடிக்கடி ரெய்டு விவகாரத்தில் சிக்கும் இந்த அன்புச் செழியன் யார்? இவரது பேக்கிரவுண்ட் என்ன? என்பது பலருக்கும் புரியாத புதிராகவே இருந்து வருகிறது. இவரை பற்றிய சில தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Madurai-based Anbu Chezhiyan is a well-known film financier and the managing director of Gopuram Films, a production house that produces and distributes films. The top financier has been previously linked to allegations of harassment over loan recovery. He is believed to lend money to other producers by taking their properties as lease.