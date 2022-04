தமிழில் அடுத்து ரிலீசாக போகும் படங்கள் இவைகள் தான்...ரசிகர்களே ரெடியா?

சென்னை : 2022ம் ஆண்டில் தமிழ் சினிமாவில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெரிய பட்ஜெட் படங்களான ஆர்ஆர்ஆர், ராதே ஷ்யாம், வலிமை, பீஸ்ட், கேஜிஎஃப் 2 என வரிசையாக அனைத்து படங்களும் ரிலீசாகி வருகின்றன.

பெரிய பட்ஜெட் படங்களை பார்க்க தியேட்டர்களுக்கு கூட்டம் வந்தால் தான் தங்கள் படங்களை பார்க்கவும் ரசிகர்கள் வருவார்கள் என சிவகார்த்திகேயனே சினிமா விழா ஒன்றில் கூறி இருந்தார். அப்படி பார்த்தால் இதுவரை வெளியான பெரிய படங்கள் அனைத்துமே போட்டி போட்டிக் கொண்டு கோடிகளில் வசூலை குவித்து வருகின்றன.

English summary

Back-to-back Tamil films are slated for theatrical release.Here we discussed the full list of Tamil movies released in theatres in the upcoming weeks. Some sources said that Sivakarthikeyan's Don might get a preponed release.