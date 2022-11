ரவுடி பேபி சூர்யாவின் டிக்டாக் வீடியோவை பார்த்து ஷாக்கான நீதிபதிகள்.. என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா?

சென்னை: ரவுடி பேபி சூர்யாவின் டிக்டாக் காட்சிகளை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த நீதிபதிகள் குண்டர் சட்டத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் தற்போது எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என மறுத்துவிட்டனர்.

டிக்டாக்கில் ஆபாசமாக வீடியோக்களை வெளியிட்டு ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகளில் சிக்கி உள்ளார் ரவுடி பேபி சூர்யா.

யூடியூபர் ஒருவரை ஆபாசமாக பேசிய நிலையில், ரவுடி பேபி சூர்யா மீது வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

High Court Judges shocks after watching Rowdy Baby Suriya TikTok videos in a case and they decide to hold the case for further investigation. They didn't accepts Suriya's plea on to release her from the case.