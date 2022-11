கமல்ஹாசனின் கதர் போட்டோ ஷூட்… இளம் அழகிகளுடன் மனுசன் என்னமா என்ஜாய் பண்ணிருக்காரு?

சென்னை: அரசியல், சினிமா, பிக் பாஸ் என ரொம்பவே பிஸியாக வலம் வருகிறார் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன்.

இந்தியன் 2 படத்தில் நடித்து வரும் கமல், 7ம் தேதி தனது 68வது பிறந்தநாளை உற்சாகமாக கொண்டாடினார்.

இந்நிலையில், கமல்ஹாசன் நடத்தியுள்ள செம்ம ஸ்டைலிஷான போட்டோ ஷூட் சோஷியல் மீடியாக்களில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Kamal Haasan, who is busy with Indian 2, is also hosting Bigg Boss. In this case, Kamal's latest photoshoot has grabbed attention. The pictures taken by Kamal for the Khadi brand named 'House of Khadar' have attracted fans.