ஜி.பி.முத்து கதையை கேட்க விரும்பாத ஹவுஸ்மேட்ஸ்கள்..பஸ்ஸரை அழுத்திய 3 பேர்

சென்னை: ஹவுஸ் மேட்ஸ் கதை சொல்லும் டாஸ்க்கில் தனது கதையை சொன்னார் ஜி.பி.முத்து.

அவர் கதை சொல்ல ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஹவுஸ் மேட்ச் அவருக்கு எதிராக பஸ்ஸரை அழுத்தினர்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் அனைவரும் விரும்பும் நபர் என்று தேர்வு செய்யப்பட்டவர் ஜி.பி.முத்து. ஆனால் அவர் கதையை கேட்க யாரும் தயாராக இல்லை.

English summary

GP.Muthu told his story in Housemates Storytelling Task. Shortly after he started telling the story, House Mates pressed the buzzer against him. GP.Muthu was selected as the favorite person in the Bigg Boss house. But no one was ready to listen to his story.