ஹாரிஸ் ஜெயராஜிற்கு 50 லட்சம் ஈட்டித் தந்த நானே வருவேன்... எப்படி தெரியுமா?

சென்னை: தயாரிப்பாளர், விநியோகஸ்தர், எழுத்தாளர், நடிகர் என்ற பன்முகங்கள் கொண்டவர்தான் தனஞ்செயன்.

நடிகர் அஜித் குமார் பற்றியும் பொன்னியின் செல்வன் மற்றும் நானே வருவேன் திரைப்படங்கள் பற்றியும் அவர் பேட்டியளித்துள்ளார்.

அதில் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் மற்றும் நானே ஒருவன் திரைப்படத்தை பற்றிய சுவாரசியமான தகவல்களையும் கூறியிருக்கிறார்.

பிரிந்த பின்பும் ரச்சித்தாவை மறக்காத கணவர்..என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா?

English summary

Dhananjeyan is a multifaceted producer, distributor, writer and actor. In a Recent Interview, he have talked about Actor Ajith Kumar, Ponniyin Selvan and Naane Varuvean Movies. In the same interview, Harris has also told interesting information about the Harris Jayaraj and Nane Varuvean Movie.