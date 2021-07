யாஷிகா செய்த தவறு...தோழி காரிலிருந்து வீசி எறியப்பட்டது எப்படி...வெளியான பதற வைக்கும் தகவல்

சென்னை : கோரமான கார் விபத்தில் சிக்கிய யாஷிகா ஆனந்த், ஏராளமான எலும்பு முறிவுகள், படுகாயங்களுடன் ஐசியு.,வில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரது தோழி பவானி சம்பள இடத்திலேயே பலியான நிலையில், சையது மற்றும் அமீர் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர்.

இதன் காரணமாக 3 பிரிவுகளின் கீழ் யாஷிகா மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். யாஷிகாவும் போலீசில் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். இருப்பினும் சிசிடிவி பதிவுகள் அடிப்படையில் என்ன நடந்தது என விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதே சமயம் விபத்து நடந்த பகுதியில் சிசிடிவி கேமிராக்கள் வேலை செய்யவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

English summary

Story behind Yashika's car accident and how yashika's friend bhavani throw out from the car was leaked now. Meanwhile police investigating that what happened really.