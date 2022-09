பொன்னியின் செல்வன் படத்தை நானும் எடுக்க போகிறேன்..கலைப்புலி தாணு அதிரடி

பொன்னியின் செல்வன் படக்கதை ஒரு அட்சய பாத்திரம் போலிருக்கிறது. பலரும் அதிலிருந்து எதையாவது எடுக்க முயல்கிறார்கள்.

பொன்னியின் செல்வனை எம்ஜிஆர், கமல் உள்ளிட்டோர் எடுக்க முயன்று பின்னர் 70 ஆண்டுகள் கழித்து மணிரத்னம் எடுத்துள்ளார்.

செப்.30 பொன்னியின் செல்வன் வெளியாகிறது. பொன்னியின் செல்வனை டிவி தொடராக ரஜினிகாந்தின் மகள் சௌந்தர்யா தாரித்து வருவதாக தகவல் உள்ள நிலையில் தாணுவும் தற்போது அறிவித்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் ரியல் கேரக்டர்கள் எப்படின்னு தெரியாதுன்னா இப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க

English summary

Ponniyin Selvan story is like an Akshay pathra. Many try to take something out of it. MGR, Kamal and others failed tried to take Ponniyin selvan and Mani Ratnam took it after 70 years. Ponniyin Selvan is released on September 30. Thanu has now announced that He Wants to also produce a Ponniyin selvan movie. sountharya also process to produced Ponniyin selvan TV series.