நான் கௌரவ வேடத்தில் நடிக்கிறேன் ஆனால் அது வேண்டாம்...ரஜினி சொன்ன அந்த கண்டிஷன்..வியந்துபோன இயக்குநர்

ரஜினியை ஒரு படத்தில் கௌரவ வேடத்தில் நடிக்க அழைத்தபோது அவர் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டு ஒரு கண்டிஷன் ஒன்றை போட்டுள்ளார்.

அந்த கண்டிஷனை கேட்ட தான் ஆடிப்போனதாக இயக்குநர் செந்தில் நாதன் பதிவிட்டுள்ளார்.

ரஜினிகாந்தின் எளிமை, கேட்டதும் ஒப்புக்கொண்டது பற்றி பிரமித்துபோய் பதிவி செய்துள்ளார் இயக்குநர் செந்தில்நாதன்.

English summary

When Rajini was guest role to play the titular role in a film, he immediately agreed with one condition.Director Senthil Nathan posted that he was shocked after hearing that condition. Director Senthilnathan has posted in awe of Rajinikanth's simplicity and his acceptance when asked.