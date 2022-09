பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தை பார்க்க ஆவலோடு இருக்கிறேன்.. கல்கியின் பேத்தி சொல்லும் சுவாரஸ்யம்!

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னம், கல்கியின் "பொன்னியின் செல்வன்" நாவலை திரைப்படமாக இயக்கியுள்ளார் என்பது அனைவர்க்கும் தெரிந்த விஷயம் தான்.

இந்த நாவல் 1950 - 1955 ஆம் ஆண்டு வரை கல்கி வார இதழில் தொடர்கதையாக வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்றது, பல்வேறு நாடகக் குழுக்களால் நாடகமாகவும் அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வனை திரைப்படமாக பார்க்க ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாமல், கல்கியின் பேத்தி கௌரியம் பெரும் அவளோடு காத்து கொண்டு இருக்கின்றனர்.

மணிரத்னம் பண்ண வேலையை பார்த்து ராஜமெளலியே ஷாக் ஆகிட்டாரு.. ஜெயம் ரவி சொன்ன சூப்பர் விஷயம்!

English summary

It is a well-known fact that director Mani Ratnam has directed Kalki's novel "Ponniyin Selvan" as a movie. The novel was serialized in Kalki Weekly magazine from 1950 - 1955 and became a huge hit among the masses and was also staged as a play by various theater groups. Not only fans are waiting to see Ponniyin's Selvan as a movie, but also Kalki's grand daughter Gauriyam is eagerly waiting.