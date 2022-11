பிரகாஷ் ராஜால் தாய்லாந்தில் ஃபேக்ஸ் மெஷின் தேடி அலைந்தேன்... இயக்குநர் ஞானவேல்

சென்னை: ஜெய் பீம் திரைப்படம் வெளியாகி ஓராண்டு நிறைவு பெற்றதைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில்தான் அந்தப் பட குழுவினர் அதனை கொண்டாடினர்.

அடுத்ததாக ஒரு இந்தி திரைப்படத்தை இயக்குவதற்கு ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார் ஞானவேல்.

இந்நிலையில் திரைத்துறைக்குள் தான் வந்து அனுபவம் பற்றி பல சுவாரசியமான தகவல்களை ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார் ஞானவேல்.

Jai Bhim Movie Crew Celebrated the Successfully Completion of One year Journey. Mean time, Gnanavel has been signed to direct a Hindi film next. In this case, Gnanavel has told many interesting information about his experience in the film industry in an interview.