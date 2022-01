ஜோதிகா கண் முன்னே சூர்யாவிற்கு லவ் லெட்டர் கொடுத்தேன்... டான்ஸ் மாஸ்டர் சொன்ன பகீர் தகவல்

சென்னை : ஜோதிகாவின் கண் முன்னே சூர்யாவிற்கு லவ் லெட்டர் கொடுத்ததாக பிரபல பெண் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஒருவர் கூறி உள்ள பகீர் தகவல், அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. இதை கேட்ட பிறகு அனைவரும் கேட்கும் ஒரே கேள்வி, ஜோதிகாவின் ரியாக்ஷன் என்ன என்பது தான்.

அனைவருக்குமே தெரியும், கோலிவுட்டின் மிக பிரபலமான காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட நட்சத்திர ஜோடிகளில் ஒருவர் சூர்யா - ஜோதிகா. பல படங்களில் ஒன்றாக நடித்த இவர்கள், பல ஆண்டுகள் காதலித்து பிறகு, 2006 ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு தியா என்ற மகளும், தேவ் என்ற மகனும் உள்ளனர். திருமணத்திற்கு பிறகு சினிமாவிற்கு பிரேக் விட்ட ஜோதிகா, குழந்தைகள் வளர்ந்த பிறகு மீண்டும் நடிக்க வந்துள்ளார்.

English summary

Choreographer Poppy in her recent interview openly talks about suriya. In Kakka kakka shooting time, she proposed suriya in front of jyothika. she also send a love letter to suriya. but suriya refused her proposal and said he was in love with jyothika.