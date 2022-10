வீட்டுக்கு போகணும்..கமல்ஹாசனே சந்திப்பதாக இருந்தாலும் முடியாது..ஹோம் சிக்கால் வாடும் ஜி.பி.முத்து

பிக்பாஸ் வீட்டின் ஸ்டாரான ஜி.பி.முத்து ஹோம் சிக்கால் வாடுகிறார். அவரை சமாதானப்படுத்த எடுக்கும் முயற்சிகள் தோல்விடைந்துள்ளன.

தொடர்ந்து தனது வீட்டுக்கு போகும் முடிவில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார். பிக்பாஸ் அழைத்து பேசியும் பயனில்லை.

தன்னை வீட்டை விட்டு அனுப்பாவிட்டால் உண்ணாவிரதம் இருப்பேன் என மிரட்டும் அளவுக்கு ஜி.பி.முத்து போய்விட்டார்.

ச்சீ.. படுகேவலமா சண்டை நடக்குது.. சைலன்ட்டா வேடிக்கை பார்க்கும் பிக்பாஸ்.. செருப்பு வரை வந்துடுச்சே

English summary

Bigg Boss house star G.P.Muthu is suffering from home sickness. Attempts to pacify him have failed. He is determined to continue going home. Calling Bigg Boss is useless. G.P.Muthu went so far as to threaten to fast if he was not sent away from home.