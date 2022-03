சூர்யாவை பார்த்து ரொம்ப பயந்துட்டேன்...பிரபல நடிகை பகிர்ந்த அனுபவம்

சென்னை : சூர்யாவை முதல் முறையாக பார்த்து ரெம்ப பயந்து விட்டேன் என பிரபல இளம் நடிகை மேடையிலேயே கூறி உள்ளார். இதை கேட்டு அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்ட நிலையில், அதற்கான காரணத்தையும், விளக்கத்தையும் அவரே கூறி உள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் என பல மொழிகளிலும் பிரபலமான நடிகையாக இருப்பவர் பிரியங்கா அருள் மோகன். கன்னட படத்தில் அறிமுகமானாலும், தெலுங்கு மற்றும் தமிழில் டாப் ஹீரோக்களுடன் நடித்து, டாப் ஹீரோயின் என பெயர் வாங்கி வருகிறார். தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த டாக்டர் படத்தின் மூலம் கோலிவுட்டிற்குள் அடியெடுத்து வைத்தார் பிரியங்கா.

English summary

Etharkkum thunindhavan trailer launch event was held today in Chennai Sathyam theatres. In this event female lead Priyanka Arul mohan on her speech, I was so nervous when first time shot with suriya sir. She called suriya as Nadipin nayagan.