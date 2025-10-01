தமிழ் ராக்கர்ஸையே ஓரம் கட்டும் ஐபொம்மா.. என்னங்க தெலங்கானா போலீஸையே இப்படி மிரட்டுறாங்க!
ஹைதராபாத்: திரைப்படப் பிரியர்களுக்கு தமிழ் ராக்கர்ஸ் என்றால் கட்டாயம் தெரிந்திருக்கும். அதேபோல் , 'ஐபொம்மா' (iBOMMA) இணையதளம் தெலுங்கு சினிமா உலகின் தமிழ் ராக்கர்ஸ் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இவர்கள், திரையரங்குகளில் வெளியாகும் புதிய திரைப்படங்கள் அல்லது ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகும் படைப்புகள் சில மணி நேரங்களிலேயே இந்த இணையதளத்தில் சட்டவிரோதமாகப் பதிவேற்றப்படுகின்றன. இதனால், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களுக்கு கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. சினிமா பிரபலங்களும், காவல்துறையினரும் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்தாலும், ஐபொம்மாவின் அத்துமீறல்களை முற்றிலுமாக தடுக்க முடியவில்லை.
சமீபத்தில், தெலுங்கானா காவல்துறைக்கு இந்த இணையதளம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஆரம்பத்தில், ஐபொம்மா ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் மற்றும் வலைத்தொடர்களை மட்டுமே சட்டவிரோதமாகப் பதிவேற்றி வந்தது. நெட்ஃபிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஜியோ சினிமாஸ், ஹாட்ஸ்டார், ஆஹா போன்ற தளங்களில் வெளியாகும் உள்ளடக்கங்கள் சில நிமிடங்களிலேயே பதிவேற்றப்பட்டன.
ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாக ஐபொம்மாவின் அத்துமீறல்கள் எல்லை மீறிச் சென்றுள்ளன. திரையரங்குகளில் வெளியாகும் திரைப்படங்களையும், சில மணி நேரங்களிலேயே HD தரத்தில் சட்டவிரோதமாகப் பதிவேற்றி வருகிறது. சமீபத்தில், அல்லு அர்ஜுனின் 'புஷ்பா 2' முதல் பவன் கல்யாணின் 'ஓஜி 2' வரை பல பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படங்கள் திருட்டுப் படங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலைமை தயாரிப்பாளர்களுக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சட்டவிரோதப் பதிவேற்றங்கள் தொடர்பாக 'மூவி ரூல்ஸ்’, 'ஐபொம்மா’ ஆகிய பெயர்கள் அதிகம் அடிபடுகின்றன. இவற்றில், குறிப்பாக 'ஐபொம்மா' திரைப்படத் திருட்டுக்கு முக்கிய ஹப்பாக மாறியுள்ளது. இந்த இணையதளம் மீது முன்னாள் சி.பி. சி.வி.ஆனந்த் சமீபத்தில் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார். ஆனால், அதற்கு பதிலடியாக ஐபொம்மா நிர்வாகிகள் எதிர் எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளனர்.
எச்சரிக்கை: சட்டவிரோதப் பதிவேற்றங்களை நிறுத்தி, விரைவில் குற்றவாளிகளைப் பிடித்துக் கைது செய்வோம் என்று இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சி.பி. அறிவித்திருந்தார். இதற்குப் பதிலளித்த ஐபொம்மா நிர்வாகிகள், ஊடகங்கள், திரைப்படத் துறை, காவல்துறை மற்றும் விநியோகஸ்தர்களைக் குறிவைத்து சில பரபரப்பான கருத்துகளை வெளியிட்டனர். "நீங்கள் ஐபொம்மா மீது கவனம் செலுத்தினால், நாங்கள் எங்கு கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அங்கு செலுத்துவோம்" என்று வெளிப்படையாக எச்சரித்தனர். மேலும், இணையதளத்தைத் தடை செய்தால், "உங்கள் தொலைபேசி எண்கள், எங்கள் சந்தாக்கள், டெலிகிராம் குழுக்கள் மற்றும் 5 கோடிக்கும் அதிகமான பயனர்களின் விவரங்களை அம்பலப்படுத்துவோம்" என்று அதிர்ச்சியூட்டும் எச்சரிக்கை விடுத்தனர். இதுமட்டுமல்லாமல், "ஹீரோக்களின் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி, மொத்தத் துறையையும் அசைப்போம்" என்றும் அச்சுறுத்தினர்.
அதிக சம்பளம்: ஐபொம்மா நிர்வாகிகள் தெலுங்குத் திரைப்படத் துறையின் செலவுகள், ஹீரோக்களின் சம்பளம் மற்றும் பட்ஜெட் விவகாரங்கள் குறித்துக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர். "ஹீரோக்களுக்கு இவ்வளவு சம்பளம் தேவையா?" என்று கேள்வி எழுப்பினர். லைட் பாய்ஸ் மற்றும் ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸ்களுக்குக் கூலி போலப் பணம் வழங்கும்போது, ஹீரோ-ஹீரோயின்களுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு அதிக சம்பளம் என்று கேள்வி கேட்டனர். வெளிநாடுகளில் படப்பிடிப்புகள் மற்றும் பயணங்களுக்காக பட்ஜெட் வீணடிக்கப்படுவதாகவும், இந்தியாவில் படப்பிடிப்பு நடத்தினால் செலவு குறைவாக இருக்கும் என்றும், வேலை வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டனர். தேவையற்ற பட்ஜெட்களை அதிகரித்து விநியோகஸ்தர்களுக்கு விற்று வருவதாகவும், இதனால் திரையரங்குகளில் டிக்கெட் கட்டணங்கள் அதிகரித்து, கடைசியில் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினர்.
மிரட்டல்: தங்கள் இணையதளத்தைத் தடை செய்தால், நீங்கள் அம்பலமாவீர்கள் என்று ஐபொம்மா வெளிப்படையாக எச்சரித்தது. முதலில் மற்ற கேமரா பிரின்ட்களை வெளியிடும் இணையதளங்கள் மீது கவனம் செலுத்துமாறும், தங்களை மட்டும் குறிவைக்க வேண்டாம் என்றும் அவர்கள் கூறினர். தங்கள் பதிவை சிறிது நேரம் கழித்து தாங்களே நீக்குவோம் என்றும், ஆனால் யாரும் அதை கட்டாயப்படுத்தியதாகக் காட்ட வேண்டாம் என்றும் தெளிவுபடுத்தினர்.
