கமல் நடிக்க அழைத்தால் வரத்தயார்..வில்லி ரோல் என்றால் கலக்குவேன்..பிரபல வில்லன் நடிகரின் மகள் ஆவல்

கமல்ஹாசன் நடிக்க அழைத்தால் தாராளமாக வரத்தயார். வில்லி வேடம் என்றால் கலக்குவேன் என பிரபல வில்லன் நடிகரின் மகள் வாய்ப்பு கேட்டுள்ளார்.

சினிமாவில் கடைகோடி மக்கள் வரை தெரிந்த நபர்கள் காலப்போக்கில் காணாமல் போனது வரலாறு.

அப்படி வாய்ப்பில்லாமல் ஒதுங்கிய கவர்ச்சி நடிகை, வில்லன் நடிகரின் மகள் தற்போது மீண்டும் களத்தில் குதித்துள்ளார்.

பிக்பாஸில் கவனம் செலுத்தும் கமல்ஹாசன்.. இந்தியன் சூட்டிங் பாதிப்பு!

English summary

If Kamal Haasan invites me to act, I will be ready. The famous villain actor's daughter has asked for the chance to play the role of Willy. It is history that people known to millions of people in cinema have disappeared over time. The charming actress who was sidelined without such a chance, the daughter of the villain actor has now jumped back into the field.