மீண்டும் தியேட்டர்கள் மூடலா?...பொங்கல் ரிலீஸ் படங்களின் நிலை என்னவாகும் ?

சென்னை : கொரோனா மூன்றாம் அலை பரவல் அதிகரிப்பால் தமிழகத்தில் தியேட்டர்கள் மீண்டும் மூடப்ட்டால் பொங்கல் ரிலீசை அறிவித்து விட்டு காத்திருக்கும் படங்களின் நிலை என்ன ஆகும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா மூன்றாம் அலை பரவல் மற்றும் ஒமைக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு கட்டுப்பாடு, இரவு நேர ஊரடங்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமையில் முழு ஊரடங்கு ஆகியன அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஜனவரி 12 வலிமை ரிலீஸ்... முதல் ஆளாக கன்ஃபார்ம் செய்த தியேட்டர்

Due to rapid increase of covid cases and omicron, more chances for mre restrictions and theatres to be closed. In this stage, what will happen for pongal release movies. Kollywood circle and theatre owners in shock of this news.