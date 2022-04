இளையராஜா இசைன்னா எந்த மொழி படமானாலும் விருது கன்ஃபார்ம்...இப்போ என்ன விருது?

சென்னை : இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்த படம் ஒன்றிற்கு மிகப் பெரிய அங்கீகாரமாக சிறந்த இசைக்கான சர்வதேச விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இசை ரசிகர்களை சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

1970 களில் துவங்கி தற்போது வரை தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி பல்வேறு மொழி சினிமாவிலும் இசையின் ராஜாவாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் இளையராஜா. இதுவரை ஆயிரக்கணக்கான படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ள இளையராஜாவிற்கு விருதுகளும், பாராட்டுக்களும் புதிதல்ல. ஆனாலும் தற்போது கிடைத்துள்ள கெரளவம் அவரது ரசிகர்களை பல மடங்கு மகிழ்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

English summary

Ilayaraaja wins Best Original Score for the Film at the Amsterdam International Film Festival for the Indo-English production "A Beautiful Breakup." This is Ilayaraja's 1422nd film. Ilayaraja has produced as many as 30 original soundtracks for this movie.