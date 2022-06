ஆங்கிலப்படத்துக்கு இசை அமைத்துள்ள இளையராஜா..கிராமி அவார்டுக்கு செல்கிறது

சென்னை: இளையராஜா ஆங்கிலப்படம் ஒன்றிற்கு இசை அமைத்துள்ளார். இப்படம் சிறந்த பின்னணி இசைக்காக விருது பெற்றுள்ளது.

இளையராஜா இசையமைப்பில் உருவான ஆங்கிலப்படத்தின் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இளையராஜா இசையமைத்துள்ள 'எ பியூட்டிஃபுல் பிரேக் அப்' திரைப்படத்தின் 'கம் ஃப்ரீ மீ' பாடல் விரைவில் ரசிகர்கள் கேட்கும் வகையில் வெளியாகும்.

The English film 'A Beautiful Break Up' composed by Ilayaraja has won the Dadasaheb Phalke Award for Best Background Music and has also been nominated for a Grammy Awards.