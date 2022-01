3 டாப் ஹீரோ படங்களை தயாரிக்கும் இளையராஜா...எல்லாமே இதுக்கு தானா?

சென்னை : இசைக்கு மறுபெயர் இளையராஜா என சொல்லும் அளவிற்கு அறிமுகம் தேவையில்லாத நபர் இசைஞானி இளையராஜா. தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி இந்திய மொழிகள் பலவற்றிலும் பிரபலமாக இருப்பவர் இளையராஜா. இளையராஜாவின் ரசிகர்கள் உலகம் முழுவதும் உள்ளனர்.

தமிழ் சினிமாவில் எத்தனை இசையமைப்பாளர்கள், எத்தனை ஆயிரம் ஹிட் பாடல்கள் வந்தாலும், இளையராஜாவின் இசைக்கென தனி இடம் உண்டு. தமிழ் சினிமாவில் இசையில் புதுமைகள் பலவற்றிற்கு அடித்தளம் அமைத்தவர் இளையராஜா. அவரின் மேஜிக்கல் இசை ரசிகர்களை மட்டுமல்ல டைரக்டர்களையும் தற்போது வரை ஈர்த்து வைத்துள்ளது.

ஊ சொல்றியா மாமா பாடலுக்கு ஆட மறுத்த சமந்தா... சமாதானப்படுத்திய அல்லு அர்ஜுன்!

English summary

According to sources, Ilayaraja has planned to return to production. He has planned to collabare with Rajini, Kamal and Vijay. Initial talks for this project has been started. Recently Yuvan shankar raja met Vijay for the same.