2022ல் பிரபலமான 10 படங்கள்... IMDb லிஸ்ட்டில் பொன்னியின் செல்வன், பீஸ்ட், வலிமைக்கு வந்த சோதனை

சென்னை: கொரோனா ஊரடங்கிற்குப் பின்னர் 2022ம் ஆண்டில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி மொழிகளில் ஏராளமான படங்கள் வெளியாகின.

அந்த வகையில் 2022ம் ஆண்டில் இந்தியா முழுவதும் வெளியான படங்களில் பிரபலமான திரைப்படங்களின் பட்டியலை IMDb வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் தென்னிந்திய சினிமாக்கள் அதிகளவில் இடம்பிடித்து இருந்தாலும் தமிழ்ப் படங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் கிடைத்துள்ளது.

OTT Exclusive: சுழல் முதல் வதந்தி வரை... 2022ம் ஆண்டில் பட்டையைக் கிளப்பிய தமிழ் வெப் சீரிஸ்கள்!

English summary

IMDb has listed the most popular 10 Indian movies of 2022. Among them, Rajamouli's RRR film has stood first. Also, only Vikram and Ponniyin Selvan movies in Tamil are included in this list.