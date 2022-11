தமிழ் சினிமாவில் 1 ரூபாய் மட்டுமே முன் பணமாக வாங்கும் ரஜினி & கவுண்டமணி

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்சமயம் இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

சமீபத்தில் கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்டார்.

இந்நிலையில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கவுண்டமணியின் சம்பளம் பற்றி இயக்குநர் பி.வாசு ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

Actor Rajinikanth is currently acting in Jailer directed by Nelson. Recently Kannada actor Sivaraj kumar joined the shooting of this film. In this case, director P. Vasu has said in an interview about the salary of actors Rajinikanth and Goundamani.