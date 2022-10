இந்த தீபாவளி வின்னர் கோலி தான்.. டி20 உலகக்கோப்பையில் பாகிஸ்தானை பந்தாடிய இந்தியா.. பிரபலங்கள் குஷி!

சென்னை: டி20 உலக கோப்பை போட்டியின் பரபரப்பான ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை இந்தியா பந்தாடியதை பார்த்து ஏகப்பட்ட சினிமா நட்சத்திரங்கள் கொண்டாடி ட்வீட் போட்டு வருகின்றனர்.

இந்த தீபாவளிக்கு ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித் படங்கள் இல்லாத குறையை இந்தியா - பாகிஸ்தான் ஆட்டம் தீர்த்து வைத்து விட்டது என குஷியாகி உள்ளனர்.

ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கே தீபாவளி ட்ரீட் கொடுத்து விட்டார் கிங் கோலி என பிரபலங்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

சாதனை மேல் சாதனை புரியும் பொன்னியின் செல்வன்..உலக நாடுகளில் வசூல் விவரம்..ரஜினி பட சாதனை முறியடிப்பு

English summary

Ind vs Pak t20 match: SS Rajamouli, Vishal and many celebs congrats Kohli for the great victory and a big treat for this Diwali 2022. Many Cinema Celebrities wishes King Kohli for his extraordinary innings.