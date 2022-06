இந்தியன் 2 வருமா? வராதா? உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்ட ஹாட் அப்டேட்.. கமல் ரசிகர்கள் குஷி!!

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில், கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 படம் வருமா, வராதா என கேட்டு கேட்டு, ரசிகர்கள் அந்த படத்தை மறந்தே விட்ட நிலையில், இந்தியன் 2 படம் பற்றிய ஹாட் அப்டேட் ஒன்றை முக்கிய பிரபலம் ஒருவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

பல பிரச்சனைகளால் கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 படத்தின் ஷுட்டிங் பாதியிலேயே நிற்கிறது. 2020 ம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நடைபெறவில்லை. டைரக்டர் ஷங்கர், லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இடையேயான வழக்கு முடிவுக்கு வந்த பிறகாவது ஷுட்டிங்கை துவங்குவார்கள் என எதிர்பார்ப்பட்டது.

English summary

Sivakarthikeyan's Don completes 25 days of theatrical release. Yesterday Don success meet had conducted. In this function Udhayanidhi Stalin confirmed that Kamalhaasan's long waiting, most expected movie Indian 2 shooting will resume soon. Udhyanidhi's Red Giant movies bagged the distribution rights of Indian 2.