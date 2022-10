தென் கொரியாவின் சர்வதேசத் திரைப்பட விழா..விக்ரம் திரைப்படம் பங்கு பெறுகிறது

விக்ரம் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட், ரசிகர்கள் வரவேற்பைத்தாண்டி தென் கொரிய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட உள்ளது.

விக்ரம படம், கைதி படத்தின் கருவை இணைத்து கமல் ஹாசன் தயாரிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம் அதன் வித்தியாசமான கதைக்கரு, காட்சிப்படுத்துதளுக்காக பெரிய வெற்றியை அடைந்தது.

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கமல்ஹாசனே எதிர்பாராத வெற்றியை விக்ரம் பெற்று தந்தது.

துருவ் விக்ரம் ஜோடியாக என் மகளா? இதெல்லாம் ரொம்ப தவறுங்க… விளக்கம் கொடுத்த ஆர்கே செல்வமணி…

English summary

Vikram is a box office hit film, now and is screened at the South Korean International Film Festival to much fanfare.Produced by Kamal Haasan and directed by Lokesh Kanagaraj, combining the elements of Vikram and Kaaathi, the film became a huge hit for its unique plot and visuals. Vikram Movie gave Kamal Haasan an unexpected success like never before.