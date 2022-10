ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டம்..ஆடைகளை கழட்டி எதிர்ப்பை காட்டிய நடிகை!

ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் ஈரானிய நடிகை எல்னாஸ் நோரூசி தனது ஆடைகளை ஒவ்வொன்றாக கழட்டி வீசும் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஈரானில் சிறுமிகள் ஹிஜாப் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், தெஹ்ரான் பகுதியிலிருந்த சில பெண்கள் ஹிஜாப் சரியாக அணியவில்லை என்பதற்காக, போலீசார் அவர்களை தாக்கினார்.

அதே போல மாஷா அமினி என்ற பெண் அணிந்திருந்த முக்காடு கழட்டு விட்டதால், போலீசார் அவரை தாக்கினர். இதனால் 22 வயதே ஆன இளம்பெண், கடந்த மாதம் 17ந் தேதி உயிரிழந்தார்.

English summary

Iranian actress Elnaaz Norouzi has come out strong in support of the ongoing anti-hijab protest in Iran. and she posted a video on Instagram.