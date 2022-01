என்னது...பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் இன்று வருதா...ட்விட்டரை அதகளப்படுத்தும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளதாக இணையத்தில் தகவல் பரவி வருகிறது. இதனால் ட்விட்டரில் BeastFirstSingle ஹாஷ்டாக்கை உருவாக்கி ரசிகர்கள் திணறடித்து வருகிறார்கள்.

Beast Update கொடுத்த VTV Ganesh | Jiiva, Nelson Dilipkumar

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள படம் பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் விஜய்யின் பிறந்தநாளன்று வெளியிடப்பட்டன. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

English summary

In social media news around that Vijay's Beast first single will release today. Some others said Beast first single will come tomorrow. Due to this news, fans create BeastFistSingle hastag and make into trending.