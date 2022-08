தி கிரே மேன் 2 ல் தனுஷ் தான் ஹீரோவா?...டைரக்டர் சொன்ன செம தகவல்

சென்னை : ரூசோ பிரதர்ஸ் இயக்கத்தில் Ryan Gosling and Chris Evans, தனுஷ் நடித்த தி கிரே மேன் படம் சமீபத்தில் ரிலீசாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.

நெட்ஃபிளிக்ஸ் தயாரித்த ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான தி கிரேன் மேன் படத்தில் தனுஷ் Avik San என்ற ரோலில் நடித்திருந்தார். கொடூர கொலையாளி ரோலில், கெஸ்ட் ரோலில் தான் தனுஷ் நடித்திருந்தார்.

தனுஷிற்காகவே அவரது ரசிகர்கள் தி கிரே மேன் படத்தை அதிகம் பார்த்தனர். இந்த படத்திற்கு பிறகு தனுஷின் அடுத்தடுத்த படங்களும் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.

சிக்ஸ் அவனை தேடி நீ போகாத.. தி கிரே மேன் 2 படத்தின் தாறுமாறான அப்டேட்டை வெளியிட்ட தனுஷ்!

English summary

In a recent interview, Joe and Anthony Russo explained what inspired Dhanush’s casting in the movie and why his character was not killed off. “We’re fortunate enough to use Dhanush. We were not interested in him playing a one-off character who shows up just to be overcome by the lead in the film.