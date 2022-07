புஷ்பா 2 படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில் கிடையாதா... அப்போ அவர் ரோலில் யார் நடிக்கிறாங்க ?

சென்னை : கடந்த ஆண்டு இறுதியில் பான் இந்தியா படமாக 5 மொழிகளில் ரிலீசாகி, 350 கோடி கலெக்ஷன் பார்த்த படம் புஷ்பா. சேஷாச்சலம் வனப்பகுதியில் காலம் காலமாக நடக்கும் செம்மர கடத்தலை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட படம்.

டைரக்டர் சுகுமார் இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வெளிவந்த படம் தான் புஷ்பா தி ரைஸ். தெலுங்கில் எடுக்கப்பட்டு, பிறகு தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் டப் செய்யப்பட்டு வெளிடப்பட்டது.

சாதாரண கூலி தொழிலாளியாக செம்மரங்களை வெட்ட செல்லும் புஷ்பா, பிறகு எவ்வாறு ஒரு டானாக உருவாகிறான் என்பது தான் முதல் பாகத்தின் கதை. இந்த படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகமும் தயாரிக்கப்பட உள்ளது.

