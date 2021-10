என்னடா நடக்குது இங்க...பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ள இருந்தே ட்வீட் போடுறாரா அபிஷேக்?

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 துவங்கப்பட்டு 6 நாட்கள் முடிவடைந்து விட்டது. இன்றைக்கு கமல் வரும் எபிசோடும் ஒளிபரப்பாக உள்ளது. நிகழ்ச்சி துவங்கியது முதல் போட்டியாளர்களில் இதுவரை அதிகம் ட்ரோல் செய்யப்படும் போட்டியாளர் என்றால் அது யூட்யூபர் அபிஷேக் ராஜா தான.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி துவங்கிய உடனேயே, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி பற்றி கிண்டல் செய்து அபிஷேக் ராஜா பேசிய பழைய வீடியோ ஒன்றை நெட்டிசன்கள் வைரலாக்கி, வறுத்தெடுத்தனர். அதோடு கமலிடம், இவரை கொஞ்சம் கவனிங்க என்று பல விதங்களில் புகார் செய்தும், கேள்வி எழுப்பியும் வந்தனர்.

English summary

bigg boss tamil season 5 contestant abishek raaja continously post in twitter. some of netizens says it is admin post. but abishek recently talking his old video speech which was already trolled by netizens. how is it possible.