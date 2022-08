தொடர் வாந்தி...மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாரா நயன்தாரா?...காரணம் இது தானா?

சென்னை : தமிழ், மலையாளம், இந்தி என 3 மொழிகளில் பிசியாக நடித்து வருகிறார் நயன்தாரா. லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் அன்பாக அழைக்கப்படும் நயன்தாரா பற்றிய தகவல்கள் எதுவானாலும் சோஷியல் மீடியாவில் உடனடியாக டிரெண்டாகி விடுகிறது.

கிட்டதட்ட 20 ஆண்டுகளாக சினிமாவில் டாப் ஹீரோயினாக வலம் வரும் நயன்தாரா, டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவனை பல ஆண்டுகளாக காதலித்து ஜுன் 9 ம் தேதி தான் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது.

திருமணத்திற்கு பிறகும் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் நயன்தாரா. இவர் தற்போது பாலிவுட்டில் என்ட்ரி கொடுக்கும் ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தில் நடித்து வருகிறார். அடுத்ததாக அஜித்துடன் ஏகே 62 படத்தில் ஜோடியாக நடிக்க இவரிடம் பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

According to reports, Nayanthara started vomiting after eating a dish prepared by her husband Vignesh Shivan. She was taken to a hospital after that and the doctors kept her under observation for a few hours. She was later discharged. A few reports also claimed that she received treatment for skin infection.