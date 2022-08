திடீரென டிரெண்டான இந்தியன் 2...ஏன்? என்ன காரணம்?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 படத்தை லைகா நிறுவனம் தயாரித்து வந்தது. விபத்து, கொரோனா உள்ளிட்ட காரணங்களால் 2020 ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஷுட்டிங் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது.

அதற்கு பிறகு ஷங்கருக்கும், லைகா நிறுவனத்திற்கும் இடையேயான வழக்கு விவகாரம் காரணமாக தொடர்ந்து படப்பிடிப்பு நடத்தப்படாமல் இதுவரை தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது. தற்போது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் சரி செய்யப்பட்டு விட்டதால் இந்தியன் 2 ஷுட்டிங்கை மீண்டும் துவங்க படக்குழு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது.

இந்தியன் 2 படத்திற்காக சமீபத்தில் கமல் அமெரிக்கா சென்றார்.அங்கு ஆஸ்கார் விருது பெற்ற ஹாலிவுட் மேக்அப்மேன் மைக்கேல் வெஸ்ட்மோரையும் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.இந்த ஃபோட்டோக்கள் சமீபத்தில் வெளியாகின.இவர் கமலின் தசாவதாரம், அவவை சண்முகி, இந்தியன் ஆகிய படங்களில் கமலுக்கு மேக்அப் போட்டவர்.

English summary

According to sources, Kamalhaasan's long waiting Indian 2 movie's threatical rights bagged by Udhayanidhi Stlain's Red Giant Movies. Official announcement will come soon. For this reason Indian 2 hastag becomes trending in social media.