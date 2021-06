இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்பராஜின் மனைவி நடிகையா... அதுவும் இத்தனை படங்களில் நடிச்சிருக்காங்களா!

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் தரமான கேங்ஸ்டர் படங்களை இயக்குவதில் பெயர் போனவர் இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்புராஜ்.

இவரது இயக்கத்தில் உருவான ஜகமே தந்திரம் தற்போது ஓடிடியில் வெளியாகி பட்டையைக் கிளப்பிக் கொண்டு உள்ளது.

இந்த நிலையில் கார்த்திக் சுப்புராஜின் மனைவியும் ஒரு நடிகை, அவரது பல படங்களில் நடித்துள்ளார் என்ற தகவல் புகைப்படத்துடன் தீயாய் பரவி வருகிறது.

பழைய சரக்குப்பா...ஜகமே தந்திரத்தை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Director Karthick Subbaraj's wife Sathya Prema has acted in some of his movies. To be particular, Petta and Jagame Thanthiram are some of the movies.