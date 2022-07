சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன் சூப்பர் ஹீரோ படமா? அந்நியன் காப்பியா?...டீசரால் குழம்பிய ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு மாவீரன் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் மகேஷ்பாபு நேற்று வெளியிட்டார்.

சிவகார்த்திகேயன் நீண்ட முடியுடன் வித்தியாசமான லுக்கில் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லுக் மற்றும் டீசரை படக்குழு நேற்று வெளியிட்டது. தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளில் இந்த டீசர் மற்றும் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்கே 20 படத்தின் வேலைகள் ஏறக்குறைய இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளன. அதே சமயம் எஸ்கே 21 படம் அறிவிப்பு நிலையிலேயே உள்ளது. இந்த சமயத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் 22 வது படமாக மாவீரன் படம் உருவாக உள்ளது.

English summary

The announcement of Sivakarthikeyan's 'Maaveeran' with director Madonne Ashwin, was made yesterday (July 15th) by Telugu superstar Mahesh Babu.However, the fact is 'Maaveeran' is not a superhero film, but a dark comedy action drama.