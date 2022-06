லோகேஷை காப்பி அடிக்கிறாரா நெல்சன்...தலைவர் 169 கதையால் கிளம்பிய புதிய சர்ச்சை

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தை வைத்து ஏற்கனவே டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமாரை நெட்டிசன்கள் கண்டபடி கலாய்த்து, கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில் தலைவர் 169 கதை பற்றிய அப்டேட்கள் வெளியாகி நெல்சனுக்கு புது சிக்கலை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கினார். ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசான பீஸ்ட் படம் வர்த்தக ரீதியாக 200 கோடிக்கும் மேல் வசூல் பார்த்தது. ஆனாலும் அந்த படம் மோசமான கமெண்ட்களையே பெற்றது. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ய தவறியதால் இதை தோல்வி படம் என்றே சொல்கிறார்கள்.

பீஸ்ட் பட ரிலீசுக்கு முன்பே ரஜினியின் தலைவர் 169 படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு நெல்சனுக்கு கிடைத்தது. ஆனால் பீஸ்ட் படம் மோசமான விமர்சனங்களை பெற்றதால் பீஸ்ட் படத்தை மட்டுமல்ல தலைவர் 169 படத்திற்காகவும் சேர்த்து நெல்சனை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வந்தனர்.

தளபதி 66 படத்தைவிட மாஸ் காட்டும் தளபதி 67.. எப்ப சார் அறிவிப்பீங்க..ஆவலாய் கேள்வி கேட்கும் ரசிகர்கள்

English summary

According sources Rajinikanth's Thalaivar 169 story based on criminals, jails. So movie makers consider to title for the movie like Samrat, Boss, Jailor, Criminal. Netizens trolls that is Nelson copy Lokesh Kanagaraj's story. Usually Lokesh had making the stories based on Jail and criminals.