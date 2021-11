என்னது பிக்பாஸ் 5 டைட்டில் வின்னர் இவரா... அப்போ எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் தானா ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பப்படும் அதிகமான ரசிகர்களை கவர்ந்த நிகழ்ச்சி பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் நான்கு சீசன்கள் நிறைவடைந்து விட்டது. ஐந்தாவது சீசன் அக்டோபர் 3 ம் தேதி, பிரம்மாண்ட விழாவாக துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் 100 முதல் 108 நாட்கள் வரை போட்டியாளர்கள் தனி வீட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பார்கள். இவர்களுக்கு பலவிதமான டாஸ்க்கள் வழங்கப்படும். இதில் மக்களின் ஓட்டுக்களை பெற்று இறுதிவரை தாக்கபிடிப்பவரே போட்டியின் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார். இதில் ஒவ்வொரு வாரமும் வெளியேற வேண்டியவர்களை மக்கள் அளித்த ஓட்டுக்களின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்து வெளியேற்றுகிறார்கள்.

Recently title winner of the bigg boss tamil season 5 name leaked in internet. fans shocked about this list and asked is it true this programm is scripted.