அண்ணாச்சியின் ‘தி லெஜண்ட்’ படத்தின் கதை இது தானா?..டெரர் பாத்திரத்தில் வருகிறார் போல

சென்னை : லெஜண்ட் சரவணன் ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் தி லெஜண்ட் படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா மே 29 ம் தேதி மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் படத்தின் கதை பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தி லெஜண்ட் நியூ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் முதன் முறையாக மிகுந்த பொருட்செலவில் மிக பிரமாண்டமான முறையில் பான் இந்தியா படம் ஒன்றை தயாரித்து வருகின்றனர். 'தி லெஜன்ட்' என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தின் கதாநாயகனாக லெஜண்ட் சரவணன் நடிக்கிறார். கதை திரைக்கதையை எழுதி இயக்குகிறார்கள் ஜேடி-ஜெர்ரி. இளமை ததும்பும் இசையை ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் வழங்கியுள்ளார்.

English summary

According to sources, common man who used his knowledge, effort, strength and becomes a Legend is the story of The Legend movie. This movie will become attract from children to adult with positive story and dialogues. Late actor Vivek and Yogibabu's characters kept under secret. It may shown in trailer of the movie.