தலைவர் 169 படத்திற்கு இப்படி ஒரு டைட்டிலா...செம மாஸா இருக்கும் போலவே

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாகவே ரஜினி நடிக்கும் தலைவர் 169 படத்தின் டைட்டில் என்னவாக இருக்கும் என்பது தான் தீவிர விவாதமாக சோஷியல் மீடியாவில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

அண்ணாத்த படத்திற்கு பிறகு சன் பிக்சர்ஸ் உடன் ரஜினி இணைந்துள்ள படம் தலைவர் 169 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குவதாகவும், அனிருத் இசையமைக்க போவதாகவும் ஸ்பெஷல் வீடியோவுடன் பிப்ரவரி 10 ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

According to latest sources, Rajini's Thalaivar 169 title may be in single word. Meanwhile It may be in english like Doctor, Beast. Some other guessed that it may be Boss. But fans eagerly waiting for Thalaivar 169 title announcement.