விஷாலின் காயம் பற்றி விஜய் விசாரித்தாரா...இது என்னங்க புது தகவலாக இருக்கு?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் டாப் ஹீரோக்களில் முக்கியமானவராக இருப்பவர் விஜய். இவர் தற்போது வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

விஜய் பற்றிய தனிப்பட்ட விஷயங்களை விட, அவரின் படங்கள் பற்றிய தகவல்களே அதிகம் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் மிக அரிதாக வரும் விஜய் பற்றிய தகவல்களை அவரது ரசிகர்கள் வேற லெவலில் கொண்டாடுவார்கள்.

அப்படி தான் தற்போது ட்விட்டரில் #Varisu ஹேஷ் டேக் டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது. இதை பார்த்து விட்டு பலரும் வாரிசு படம் பற்றிய தகவல் தான் ஏதோ வெளியாகி உள்ளது போல, அதனால் தான் வாரிசு ஹேஷ்டேக் டிரெண்டாகிறது என ஆவலாக பார்க்க துவங்கினர்.

English summary

Actress Sunaina shared that her way to Chennai flight travel along with Vijay. He asked Vishal and his leg injury. Sunaina shared this info in Laththi teaser launch function. This video goes viral in social media.