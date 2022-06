வெளியானது தளபதி 66 ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்...எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே ?

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தின் போஸ்டர் டைட்டிலுடன் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் பிறந்தநாள் ட்ரீட்டாக அவரது ரசிகர்களுக்கு படக்குழு இதை வழங்கி உள்ளது.

விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் ஜுன் 21 ம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு வெளியிடப்படும் என இரண்டு நாட்களுக்கு முன் புதிய போஸ்டருடன் படக்குழு அறிவித்தது.

தளபதி 66 படத்தில் நடிக்கும் சில நடிகர்களும் He is returning என்ற வாசகத்துடன் இந்த தகவலை பகிர்ந்தனர். இதனால் ரசிகர்களும் He is returning என குறிப்பிட்டு தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.

English summary

Today Thalapathy 66 movie makers released movie title with first look poster. Thalapathy 66 was titled as Varisu the boss returns. This first look poster is resemble to Rajinikanth's Kabali first look. Background, Vijay's costume are remembering Kabali Rajini look.