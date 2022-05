என்னங்க சொல்றீங்க...தளபதி 66 ல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அப்பாவாக நடிக்கிறாரா விஜய்?

சென்னை : தளபதி 66 படத்தில் விஜய் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அப்பா ரோலில் நடப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தளபதி 66 படம் பற்றி வெளியாகும் தகவல்களை வைத்து படத்தின் கதை என்னவென்று கணிக்க முடியாமல் ரசிகர்கள் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார் விஜய். ஐதராபாத்தில் ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி நடைபெற்று வந்த நிலையில் மே 26 ம் தேதி ஐதராபாத்தில் நடைபெற்று வந்த ஷுட்டிங் நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் விரைவில் சென்னையில் துவங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

விஜய்க்கு இப்படி ஒரு சென்டிமென்ட்டா...தளபதி 66 லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டிற்கு இது தான் காரணமா?

The new buzz is that Vijay is reportedly said to be playing the role of a father in the movie after two child artist Advaith Vinod and Harshitha Karthik. They shared their working expereince with Vijay and Vamsi Paidapalli in their insta post. Vijay will be playing a dual role in the film.