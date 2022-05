விக்ரம் படம் லோகேஷ் கனகராஜ் கதையா? கமல் கதையா?... மிரள வைக்கும் அசத்தும் தகவல்

சென்னை : விக்ரம் படம் கதையை உருவாக்கியது லோகேஷ் கனகராஜா அல்லது கமல்ஹாசனா என்ற கேள்வி அனைவரின் மனதிலும் உள்ளது. அதே போல் விக்ரம் படம், கைதி 2 படத்தின் ஆரம்பம் என சொல்லப்படுவதால் கைதிக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒற்றுமை என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

கமல்ஹாசனை வைத்து விக்ரம் படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ். இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. பான் இந்தியா படமாக 5 மொழிகளில் ரிலீசாக உள்ள இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 5000 தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. ப்ரொமோஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதற்கிடையில் படம் பற்றி வெளியாகும் ஒவ்வொரு தகவல்களும் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. மற்றொரு புறம் எல்லா விஷயத்தையும் இப்போதே வெளியிட்டு விட்டார்கள் என்றால் படத்தில் என்ன சஸ்பென்ஸ் இருக்க போகிறது என ரசிகர்கள் பலர் வேதனையுடன் கூறி வருகின்றனர். மற்றொரு புறம் படம் பற்றி அதிக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வமும் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.

In his interview, Lokesh Kanagaraj said that he narrate one and half hour. Kamal liked that story. But Lokesh not satisfied and discussed with Kamal. Kamal said one character and Lokesh liked that character and developed .