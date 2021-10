உணவு பொருளை வைத்து விளையாடாதீங்க...அட்வைஸ் செய்த இசைவாணி

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நான்காவது வாரத்தை எட்டி உள்ளது. இந்த வாரத்தின் துவக்கத்தில் தாமரையின் காயினை பாவனியின் உதவியுடன், சுருதி எடுத்தார். இது மிகப் பெரிய பிரச்சனை ஆக்கப்பட்டது.

இதை தொடர்ந்து இந்த வாரத்திற்கான லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது. ஊருவிட்டு ஊரு வந்து என்ற இந்த டாஸ்கில் வீட்டில் உள்ளவர்கள் இரு அணிகளாக பிரிய வேண்டும். இதில் ஒரு அணியினர் கிராமத்தினராகவும், மற்றொரு அணியினர் நகரத்தார் போலவும் உடை அணிந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

English summary

bigg boss tamil season 5 today episode shows rural and urban team play with foods. isaivani adviced housemates don't play with foods. because so many of them had suffered without food.