வாய்ப்புக்காக அழைய வேண்டாம் ராஜு.. கதை ரெடியா இருக்கா.. அரங்கை அதிர வைத்த ஐசரி கணேஷ்!

சென்னை: வேல்ஸ் நிறுவன தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேறிய தனது மருமகனை கையோடு அழைத்துச் செல்ல பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கே வந்து விட்டார்.

இயக்குநர் கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் வருண் நடிப்பில் விரைவில் வெளியாக உள்ள ஜோஷ்வா இமைபோல் காக்க படத்தின் டிரைலரையும் பிக் பாஸ் வீட்டில் வெளியிட்டார்.

வருணுக்கு மட்டுமின்றி ராஜு உள்ளிட்ட பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு தரப் போவதாக ஐசரி கணேஷ் உறுதியளித்து அரங்கையே அதிர வைத்தார்.

English summary

Ishari Ganesh promises to give a chance for Raju and other contestants makes them happy. He also ask a call sheet to Kamal Haasan makes surprise to fans.