சிங்கிள் மதர்னு தனலட்சுமி சொன்னது உண்மைதான்..குழப்பிய தனாவின் அம்மா..திருத்திய வனிதா

சிங்கிள் மதர்தான் என்று தனலட்சுமி சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் என் கணவர் என்னுடன் இருக்கிறார். என்று தனலட்சுமியின் தாய் கூறியதை வனிதா திருத்தினார்.

தனலட்சுமி தனது கதையை கூறும்போது தனது அப்பா தன் அம்மாவை விட்டுட்டு போய்விட்டார், சிங்கிள் மதர்னு கூறியது பற்றி அவரது தாயார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து நடிகை வனிதா கேட்ட கேள்விக்கு தனலட்சுமியின் தாய் பதிலளித்துள்ளார்.

English summary

It is true that Dhanalakshmi said that she is a single mother but my husband is with me. Vanitha corrected what Dhanalakshmi's mother had said. As Dhanalakshmi narrates her story, her father has left her mother, and her mother explains what she said as a single mother. Dhanalakshmi's mother has answered the question asked by actress Vanitha.